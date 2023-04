DSDS 2023: Der Gewinner steht längst fest!

Sem Eisinger performte den Song "Anything but Love" von Daniel Schuhmacher und sang sich damit in die Herzen aller Zuschauer. In den sozialen Netzwerken wird er bereits als neuer Superstar gehandelt. "Beste Stimme der ganzen Staffel", "Wenn er diese Staffel nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. War einfach mega" und "Das war ein Siegerauftritt", schwärmen die Fans auf Instagram.