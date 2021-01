DSDS-Aufreger: Kim Gloss packt über Menowin Fröhlich aus!

Bei "Deutschland sucht den Superstar" waren Menowin Fröhlich und Kim Gloss damals Konkurrenten. Doch aus ihnen wurden schnell Freunde. "Er war für fast alle der Favorit in der Staffel bei uns, weil er einfach so ein riesen Talent hat und einen Wiedererkennungswert", erklärt die Sängerin in der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich". "Viele waren sich sicher, er wird auch gewinnen. Bis zum Schluss. Aber es kam anders..."