Menowin Fröhlich: Die große "DSDS"-Lüge! Er lässt die Bombe platzen

Menowin war damals nicht ehrlich

In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" schaut Menowin sich ein altes Video aus "DSDS"-Zeiten an. "Es ist so, dass ich mich wirklich schäme dafür. Aber man kann es ja nicht rückgängig machen", sagte er damals.

"So einen Satz zu bringen und dann nicht in die Kamera zu gucken... das zeigt mir, dass dieser Mann zu der Zeit einfach nur was gesagt hat, um das Ganze ein bisschen zu beruhigen", feuert Menowin. "Da ist gar keine Ernsthaftigkeit dabei." Besonders das kleine Lächeln stößt ihm heute sauer auf. Und er gesteht: "Im Endeffekt, da bin ich ganz ehrlich, war mir das in dem Moment scheißegal wie viele Straftaten ich da begangen habe oder nicht." Er wollte einfach nur durchstarten und ein großer "DSDS"-Star werden.

Heute sind Menowin und seine Frau Senay froh darüber, dass er bei der TV-Show nicht als Sieger hervorgegangen ist. "Das war eigentlich auch damals gut, dass er nicht bei DSDS gewonnen hat, weil wenn er erster geworden wäre, wüssten wir nicht, ob er vielleicht noch lebt", erklärt die dunkelhaarige Schönheit. "Das hätte ihm nicht gutgetan. Das muss man einfach so sehen. Und er weiß es selber."