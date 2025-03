DSDS-Star Linda Teodosiu: Überraschendes Liebes-Outing! Sie zeigt ihre Freundin Alexandra

"Ich habe mich nicht getraut, sehr viele Jahre", gibt Linda geknickt zu. "Ich stand immer schon auf Frauen tatsächlich und hatte auch was mit Frauen. Ich war aber trotzdem immer mit Männern zusammen." Angst habe sie nun allerdings nicht mehr. "Ich möchte der Welt einfach zeigen, dass das meine zweite Hälfte ist", so die 33-Jährige. "Es ist doch so egal, wen man liebt. Hauptsache, man ist glücklich." So sieht es auch Lindas 92-jähriger Opa. Dieser freut sich nämlich sehr für die Sängerin ...