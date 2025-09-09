Gloria-Sophie Burkandt: Peinlicher Auftritt für Markus Söders Tochter
Im ProSieben-Quiz „Deutschlands dümmster Promi“ llieferte Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Antworten, die viele Zuschauer sprachlos zurückließen.
Bei öffentlichen Auftritten blieb Gloria-Sophie Burkandt stets von schwierigen Fragen verschont.
© IMAGO / Sven Simon
Wenn Promis im Fernsehen Quizfragen beantworten, ist der Spott oft programmiert. Doch selten trifft es jemanden gleich mehrfach. Für Gloria-Sophie Burkandt (26) war es nun die zweite Teilnahme bei „Deutschlands dümmster Promi“ – und erneut hagelte es peinliche Momente.
Bereits in der ersten Folge hatte sie mit Wissenslücken aufhorchen lassen, als sie Altkanzler Helmut Kohl nicht erkannte. In Runde zwei ging es noch unglücklicher weiter.
Stolperstein SPD
Die scheinbar harmlose Frage nach der Abkürzung SPD wurde für Gloria-Sophie zum Fiasko. Zwar begann sie korrekt mit „Sozialdemokratische Partei …“, doch dann verstrickte sie sich in falsche Varianten. Von „Sozialdeutsche Partei“ über „Soziale Partei Deutschlands“ bis hin zu „Soziale Partei der Demokratie“ – nichts wollte passen. „Jetzt bin ich total durcheinander“, gab sie schließlich zu.
Auch bei anderen Aufgaben blieb die Söder-Tochter unsicher: König Ludwig II. wurde kurzerhand zum „Prinz Ludwig“, und den Rhein verortete sie im Saarland.
Zwischen Glamour und Kopfschütteln
Dass Gloria-Sophie trotz der TV-Pannen kein Wissens-Leichtgewicht ist, zeigt ihr Lebenslauf. Nach einem dualen Studium der Wirtschaftswissenschaften und einem Masterabschluss zog sie 2023 nach New York, wo sie als Model Fuß fassen wollte. Auftritte für Philipp Plein und ein Cover der türkischen „Vogue“ gehören bereits zu ihrer Karriere.
Nicht allein im Rampenlicht der Blamagen
Auch Mario Basler (56) zeigte im Quiz Schwächen. Der Ex-Profi-Fußballer scheiterte beim TÜV („Technischer Überwachungsverkehr“) und glaubte, der Reichstag sei das Kanzleramt. Besonders kurios: Bei der Frage nach dem Maler der berühmten impressionistischen Sonnenblumen entschied er sich für Louis van Gaal statt für Vincent van Gogh.
Die Ironie: Während Basler über seine Fehler schmunzelte und sie auch online nur mild belächelt wurden, wirkten Gloria-Sophies Patzer weit schwerer – vielleicht auch, weil der Name Söder mitschwingt.
Unerwartetes Aus für den Besten
Einziger Kandidat mit überzeugendem Wissen war Joe Laschet (36), Sohn von CDU-Politiker Armin Laschet. Doch ausgerechnet er musste die Show verlassen – wegen der ungewöhnlichen Regel, dass die erfolgreichsten Teilnehmer:innen ausscheiden.
In dieser Hinsicht hat Gloria-Sophie Burkandt also die Nase vorn und sollte es problemlos ins Finale der ProSieben-Show schaffen.