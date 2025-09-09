Die scheinbar harmlose Frage nach der Abkürzung SPD wurde für Gloria-Sophie zum Fiasko. Zwar begann sie korrekt mit „Sozialdemokratische Partei …“, doch dann verstrickte sie sich in falsche Varianten. Von „Sozialdeutsche Partei“ über „Soziale Partei Deutschlands“ bis hin zu „Soziale Partei der Demokratie“ – nichts wollte passen. „Jetzt bin ich total durcheinander“, gab sie schließlich zu.