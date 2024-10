Gloria-Sophie Burkandt: Warum die Söder-Tochter bei GNTM aussortiert wurde

Rückblickend betrachtet, so Burkandt, sei sie eigentlich froh über die damalige Absage. Die Teilnahme an Heidi Klums Show hätte ihre Karriere möglicherweise in eine andere Richtung gelenkt, so Burkandt gegenüber der "Bild".

Heute ist die Söder-Tochter bei der international renommierten Agentur „Elite Model Agentur“ in New York unter Vertrag und konnte so ihre Karriere unabhängig vom GNTM-Kosmos aufbauen. „Hätte ich bei GNTM teilgenommen, wäre ich vielleicht nicht bei Elite gelandet“, reflektiert sie.