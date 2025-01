Edith Stehfest: Jetzt schon Dschungelkönigin - HIER hat sie die Nase vorn

Unter einem weiteren Beitrag heißt es: "Edith hat es im Laufe der Jahre immer mehr geschafft, nach außen zu tragen, was sie wirklich ist: eine selbstbewusste, kraftvolle Frau, die genau weiß, wohin sie möchte." In ihrer selbstsicheren Art sehen Dschungelfans auch ihr Potenzial zur Königin.

Dass sich die Frau von Eric Stehfest nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt, kommt bei vielen gut an: "Ich mag ihre Art total, taff, nie hinterrücks oder hinterlistig, für mich die idealen Voraussetzungen zur Dschungel-Queen", "Edith, unsere Dschungelkönigin 2025" oder "Die wird abliefern in den Prüfungen, bin ich mir sicher" – so lauten einige Kommentare auf Instagram.