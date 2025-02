Edith Stehfest: Süße Überraschung! Familienzuwachs nach der Dschungel-Rückkehr

Im Gegenteil: Eric und Ninja scheinen sich blendend miteinander zu verstehen! Erst kürzlich postete Edith ein Reel, in dem beide so vertraut miteinander wirken, als würden sie sich schon ihr Leben lang kennen – es wird geschmust, gespielt und getobt. "Was soll ich sagen? Ninja hat es nicht nur geschafft, sich mein Herz innerhalb von Minuten zu erobern, sondern heute landeten verdächtig viele Hundefotos auf meinem Telefon", schreibt der Dschungel-Fünftplatzierte dazu. Neben dem Ehepaar Stehfest werden sich bestimmt auch ihre beiden Kinder über das tierische neue Familienmitglied freuen – wie süß!