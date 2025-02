Edith Stehfest früher: So sah sie ohne Tattoos und mit langen Haaren aus!

Edith Stehfest ist ein echtes Look-Chamäleon. Kaum eine Haarfarbe hält bei ihr länger als ein paar Wochen an, bis sie sich wieder für eine Neue entscheidet. Gleiches gilt für Frisuren und Styles – die Frau von Schauspieler Eric Stehfest ist immer für eine Überraschung gut. Das war jedoch nicht immer so. Als Edith Stehfest jünger war, waren ihre Looks noch nicht ganz so ausgefallen, wie heute. So anders sah die Dschungelcamperin früher aus ...