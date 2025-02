Ekaterina Leonova: Deshalb hat sie ihre Liebe so lange geheim gehalten!

Bei dem Unbekannten handelt es sich um den Profitänzer Ilya Viarmenich (32), der im Phantasialand arbeitet. Laut Angaben der "Bild" lernten sich die beiden dort im Oktober vergangenen Jahres kennen – bei einem Gastauftritt von Ekat. Es soll sofort gefunkt haben. Eine Berühmtheit ist Ilya tatsächlich nicht, auf seinem Instagram-Account hat er knapp 5000 Follower.

Warum sie ihre Liebe zunächst geheim hielt? "Ich habe natürlich unser Glück erstmal nicht geteilt, weil wir die Zeit ohne Öffentlichkeit genießen und uns besser kennenlernen wollten. Aber es war nun an der Zeit (weil wieder nicht wirklich ganz wahrheitsgemäße Berichte in der Presse erschienen sind), unser Glück mit meinen Followern zu teilen", erklärt sie in einem Statement gegenüber RTL. In Ilya habe sie endlich "einen Menschen gefunden, der wundervoll ist", so die Profitänzerin. An dem Gerücht, Ekat sei wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen, war demnach nie etwas dran.