Ekaterina Leonova: Offiziell! Die "Let's Dance"-Beauty zeigt erstmals ihren Freund

Nachdem die "Let's Dance"-Profitänzerin lange ein Geheimnis um ihr Liebesleben machte, brodelte die Gerüchteküche als sie zuletzt immer wieder Anspielungen auf eine mögliche Beziehung machte. Erst kürzlich deutete sie gegenüber unserer Redaktion eine Beziehung an, als sie sagte: "Für mich ist wichtig, dass mein Freundmich in Jogginghosen, unausgeschlafen und mit Augenringen und Bad-Hair-Day immer noch sagt: 'Du bist toll!'". Dass damals ein Partner in ihrem Leben bereits existierte, war jedoch noch nicht bekannt. Im Rahmen des Interviews stellte sie aber auch klar: "Aber ich bin nicht nur ein Accessoire für einen Mann, also etwas Schönes an seiner Seite. Das macht mich ein bisschen traurig, denn wir Frauen haben einen Kopf voller interessanter Themen und Gedanken. Das Äußerliche ist ohnehin vergänglich." Mit ihrem Freund Ilya hat sie da nun einen Mann gefunden, der scheinbar alle Qualität mit sich bringt, die sich die "Let's Dance"-Profitänzerin wünscht.

Mit dieser ersten süßen Pärchen-Foto-Reihe setzte Ekaterina Leonova dem Rätselraten um ihren Freund nun endlich ein Ende und machte ihre Beziehung mit Ilya Viarmenich offiziell: