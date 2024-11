Ekaterina Leonova: Liebesgeheimnis gelüftet! Ist sie vergeben?

Doch nicht nur ihr Liebesleben sorgte in letzter Zeit für Schlagzeilen – auch ein Bühnenunfall lenkte die Aufmerksamkeit auf sie. Bei einem ihrer Lieblingstänze passierte es: Ihr Tanzpartner Detlef Soost trat ihr versehentlich auf den Fuß. Die schmerzhaften Folgen waren sofort spürbar. Hinter den Kulissen wurde Ekaterina umgehend behandelt, die Diagnose: eine Kapselverletzung am Zeh.

Trotz des Malheurs nahm sie die Situation mit Humor: „Was soll ich sagen, ich habe seine Größe gespürt“, scherzte sie gegenüber RTL. Ihre Fans beruhigte sie später auf Instagram: „Zum Glück ist nichts gebrochen.“ Doch es gibt eine unschöne Folge: „Der Nagel wird wohl abfallen“, teilte sie offen mit.

Die Show muss trotzdem weitergehen, und Ekaterina bleibt ihrer Leidenschaft treu. Auch mit leicht angeschlagenem Fuß steht sie weiterhin auf der Bühne und zeigt eindrucksvoll, warum sie zu den Publikumslieblingen gehört. Fans dürfen also gespannt sein, was als Nächstes kommt – ob auf der Bühne oder in ihrem Privatleben!