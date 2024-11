Sommerhaus der Stars: Insider enthüllt! DIESES Paar war Fake

Wem er hingegen vorwirft, die Beziehung sei nur fürs "Sommerhaus" vorgespielt gewesen: Tessa Bergmeier und Jakob. "Gerade bei Tessa wahrscheinlich. Die dann wohl nur fürs 'Sommerhaus' zusammen waren wahrscheinlich, denn anders kann ich es mir nicht erklären, warum man dann plötzlich auseinander ist. Wenn das dann bei uns auch so gewesen sein sollte, was ja nicht so ist, dann wären wir wahrscheinlich auch offiziell getrennt gewesen jetzt", stellt er klar und lässt damit auch durchscheinen, dass er sogar noch anderen Paaren eine Fake-Beziehung für die RTL-Show zutrauen würde. Wem, lässt er offen.