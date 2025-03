Ekaterina Leonova: "Nicht dabei!" Sie verrät Details zu Show 5

Am heutigen Freitag, 28. Februar 2025, müssen Fans nämlich diesbezüglich auf Ekaterina verzichten. "Heute ist der Probetag – Show Nummer 5 – und wie ihr schon gesehen habt, tanzen wir eine Rumba. Das war eine sehr schöne Woche, wir haben sehr viele Basic-Sachen gelernt", gab Ekat am Donnerstag (27.03.) eine Wasserstandsmeldung zum Trainingsstand mit Diego Pooth (21) durch.

Das Duo habe versucht, sehr viele Aspekte der Lateintänze, also Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive, umzusetzen. Immerhin haben sie damit in Staffel 18 bereits viel Erfahrung gesammelt. In Show 1 tanzten sie einen Cha Cha Cha, in Show 2 gab es mit dem Wiener Walzer eine kleine Latein-Pause, in Show 3 dafür wieder einen Paso Doble, in Show 4, mit dem Quickstep, wieder eine Ausnahme. Und jetzt die Rumba! "Also ihr könnt gespannt sein, was rauskommt. Ich bin auch gespannt. Und ich freu mich schon auf euer Feedback", so Ekat.