Ekaterina Leonova: Notfall-Einsatz! Neuer Freund bei "Let's Dance" dabei

Erst seit einer Woche wissen die Promis und Profis bei "Let's Dance", mit wem sie 2025 in Staffel 18 als Tanzpartner vorliebnehmen können oder müssen. Vor allem Diego Pooth (21) dürfte nicht allzu sehr mit seinem Schicksal hadern – eigentlich. Denn so erfahren und zäh Ekaterina Leonova (36) sein mag, so sehr schwächelt sie in Woche eins auch! Die 36-Jährige hat sich nämlich eine üble Erkältung eingefangen und tat sich daher in den letzten Tagen beim Training mehr als schwer.