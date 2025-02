"Let's Dance": Roland Trettl & Kathrin Menzinger – Zoff hinter den Kulissen!

Während viele Kandidaten mit Muskelkater oder Rhythmusproblemen zu kämpfen haben, stehen bei Trettl und Menzinger die Mahlzeiten im Mittelpunkt der Diskussion. "Er hat gleich gesagt, dass er jeden Tag Mittagessen kochen will. Was an und für sich geil ist", gesteht die Profitänzerin. Doch hier liegt das Problem: "Während dem Training bin ich gewohnt, nichts zu essen. Da haben wir schon ein Problem."

Ob sich die beiden trotz ihrer kulinarischen Differenzen als harmonisches Tanzpaar beweisen können, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer können sich am Freitag, 28. Februar 2025, selbst ein Bild machen, wenn Trettl und Menzinger erstmals als festes Team auf dem "Let's Dance"-Parkett stehen. Wer die Show verpasst hat, kann sie jederzeit bei RTL+ streamen.