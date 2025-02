Ekaterina Leonova: Paparazzi-Fotos mit attraktivem Mann werfen Fragen auf

Darauf sieht man die Tänzerin mit einem gutaussehenden jungen Mann. Doch wer die Fotos anschaut, könnte enttäuscht sein. Einen echten Hinweis auf einen neuen Freund gibt es darauf nämlich nicht. Statt wilder Kuscheleien, engem Körperkontakt oder ausgetauschter Zärtlichkeiten wie Küsse, sieht man die gebürtige Russin auf den Schnappschüssen lediglich bei einem Spaziergang. Neben ihr läuft ein junger Mann.

Zugegeben, die beiden laufen sehr dicht nebeneinander her, Ekat scheint sogar eine Hand in seiner Manteltasche zu haben. So richtig happy sieht das Duo dabei allerdings nicht aus – was allerdings an den niedrigen Temperaturen und dem Erspähen der Paparazzi liegen könnte.