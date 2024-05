Ekaterina Leonova: "Sehr emotional!" So läuft es mit ihrem Ex Paul Lorenz

Auf Instagram lässt Ekat ihre Fans immer wieder an dem Training mit Paul teilhaben. Es wird schnell klar: Trotz der Trennung vor einigen Jahren verstehen sich die beiden bestens. Jetzt gibt die Tänzerin erneut ein Update. "Trainingstag Nummer 3 startet gleich. Das Training läuft intensiv, sehr emotional. Wir lachen sehr viel. Es ist interessant", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Der Terminkalender der beiden ist prall gefüllt. "Heute ist auch ein Interviewtag. Unser Videoeinspieler wird gedreht. Deswegen bin ich heute geschminkt. Wir sind auch in einer anderen Location. Heute wird ein langer Tag sein."