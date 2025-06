Ekaterina Leonova: Sie strahlt! Erstes Video mit Freund Ilya

Bei Instagram grinst der "Let's Dance"-Star in die Kamera. Ekat und ihr Freund stehen im Badezimmer vor einem Spiegel. Während sie selbstbewusst in die Kamera spricht, bekommt man das Gefühl, dass sich Ilya weniger wohlfühlt und sich am liebsten verstecken würde. "Zum ersten Mal 'Guten Morgen' zu zweit. Und für drei Stunden Schlaf sehen wir gar nicht so schlecht aus", grinst Ekat. Ilya schweigt lieber.