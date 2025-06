Ekaterina Leonova stellt Abschied in Aussicht

Auch privat scheint sich einiges zu tun. Nach der öffentlichen Liebesbekundung an Partner Ilya Viarmenich spekulieren Fans, ob bald auch ein Umzug bevorstehen könnte. Der Grund: Ekaterina lebt aktuell noch in München – der Stadt, in die sie einst aus beruflichen Gründen zog. Nun hat sie in einer Instagram-Fragerunde erklärt, dass die Wohnung seit der Kündigung des damaligen Jobs kaum noch Sinn ergebe.