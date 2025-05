Nach überraschendem Aus: Ekaterina Leonova verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Begründet wurde das Aus der Show mit den schwächelnden Quoten. Zuletzt saß auch Ekaterina Leonova (37) nebem Dieter Bohlen (71) in der Jury. Die "Let's Dance"-Tänzerin war in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei. Nun der Abschied.



Bei Instagram hat sich Ekat nach dem Aus mit emotionalen Worten geäußert. "Vielen Dank an RTL für das Vertrauen und die Möglichkeit, Teil von „Das Supertalent“ gewesen zu sein. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich auf dieser Bühne so viele inspirierende Talente erleben durfte. Es war mir eine Ehre!", schreibt die Tänzerin zu einem Bild, das sie im eleganten Abendkleid auf der Bühne zeigt.