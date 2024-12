Ekaterina Leonova und Paul Lorenz: 10 Jahre nach der Trennung! Läuft da was?

In diesem Jahr sorgte RTL nämlich für eine Überraschung, als der Sender die Verflossenen für das Duell der Profis am Ende der Staffel zusammen antreten ließ. Nur ein Zufall beim Losen oder doch Kalkül? Die Paarung sorgte jedenfalls für Zündstoff, das Interesse an der Liebesgeschichte der beiden erwachte erneut zum Leben.

Jetzt sind Paul und Ekat noch einmal gemeinsam an den Start gegangen. Bei der "Let's Dance"-Livetour 2024 standen sie bis November 2024 einen Monat lang immer wieder gemeinsam auf der Bühne. Prompt wird wieder gemunkelt.

Doch die Wahrheit ist unspektakulär: Leonova und ihr Ex sind heute nur noch gute Freunde. Sie hat offiziell aktuell keinen festen Freund, er ist mit Profitänzerin Yulia Lorenz–Spesivtseva verheiratet und hat mit ihr eine Tochter.