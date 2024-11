Let's Dance 2025: Diese Kandidaten stehen in den Startlöchern!

Bill Kaulitz (35)

Wenn Heidis Schwager Bill bei "Let's Dance" auftauchen würde, wäre Kreischalarm im Studio garantiert. "Ich sehe eh so aus, als ob ich den ganzen Tag tanze. Ich komme so daher geschwebt", erzählte der Tokio Hotel-Star kürzlich in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood. Woraufhin sein Bruder Tom scherzte: "Du würdest ja auch wahnsinnig gerne mal bei 'Let's Dance' mitmachen. Können wir jetzt hier an der Stelle mal sagen. Falls mal die Einladung kommen sollte, Bill wartet!" Wir fänden die Vorstellung von Bill beim Cha Cha Cha im Glitzer-Outfit gar nicht so schlecht!