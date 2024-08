Elena Miras: "Innerlich war ich tot" - Tränen im Dschungelcamp

Eigentlich zeigt Elena Miras (32) sich immer von ihrer starken Seite. Doch in der Show "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungellegenden" brechen bei ihr alle Dämme. Die Reality-TV-Darstellerin spricht offen über ihre psychische Gesundheit und den harten Kampf, den sie monatelang geführt hat. Als die Dschungelcamperin 2023 an Trigeminusneuralgie erkrankte, fiel sie in ein tiefes Loch. Die chronische Schmerzerkrankung, bei der das Gesicht betroffen ist, trieb sie an ihre Grenzen. Trotzdem machte Elena immer weiter, bis ihr Körper plötzlich nicht mehr weitermachen konnte ...