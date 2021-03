Elena Miras: Krasse Beichte - Darf ihr Freund andere Frauen daten?

Elena ist eifersüchtig

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Elena sich vorstellen könnte, mit ihrem Schatz bei "Temptation Island" mitzumachen. Darauf hat sie eine eindeutige Antwort: "Niemals. Halte auch nichts von diesem Format, wenn ich ehrlich bin. Weshalb soll man freiwillig wollen, dass andere Personen meinen Freund daten und alles? Verstehe das nicht."

Vor kurzem verriet die dunkelhaarige Schönheit bereits, dass sie niemals auf den Gedanken kommen würde, ihren Freund zu teilen. Schon gar nicht bei einem Dreier! "Würde ich niemals machen. Meins ist meins", so Elena. Sollte ihr Freund, der eigentlich Leandro Teixeira heißt, also an einer TV-Show teilnehmen wollen, müsste er sich definitiv ein harmloses Format aussuchen!