Elena Miras: Schock! Große Sorge um Tochter Aylen

So hat Elena Miras sich das aber nicht vorgestellt! Nach ihrem Urlaub ist sie in großer Sorge um Tochter Aylen.

Im Familienurlaub haben , Mike Heiter und Aylen sich richtig entspannt. Kurz nach ihrer Abreise aus Dubai geht es der kleinen Tochter des Paares allerdings überhaupt nicht mehr gut!

Elena Miras: Trauriges Tränen-Drama auf Instagram!

Große Sorge um Aylen

„Aylen ist nicht so fit und deswegen bin ich die ganze Zeit bei ihr und mit ihr“, erklärt Elena. „Ich muss jetzt gucken, dass sie wieder fit wird.“ Dazu teilt sie ein Video in ihrer Story, auf dem Aylen sich an ihre Mama kuschelt.

Manche Fans sehen den Fehler scheinbar bei Elena. Eine Userin wirft ihr vor, dass sie ihre Tochter mit dem Klimawechsel überfordert. Davon will sich die dunkelhaarige Schönheit allerdings nicht beirren lassen. Sie erklärt: „Aylen geht es leider nicht gut. Ich melde mich, sobald es ihr besser geht. Ich hoffe, ihr könnt das alle verstehen. Was ich heute gerade erlebe, ist unglaublich.“

Was genau der 1-Jährigen fehlt, hat Elena bisher nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass sie sich bald erholt…

