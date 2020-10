Elena Miras: Zuckersüße Botschaft! Jetzt sollen es alle wissen

Elena lässt die Vergangenheit hinter sich

In ihrer Instagram-Story verrät Elena nun, dass sie ein neues Kapitel beginnen will. Deshalb sieht sie sich nach einer neuen Wohnung oder nach einem Haus um, in dem sie mit Töchterchen Aylen zusammen glücklich werden kann. Bisher hat die 28-Jährige allerdings noch keine passende Bleibe gefunden. Ganz schön ärgerlich, denn ihre aktuelle Wohnung ist ihr einfach etwas zu klein!

Spätestens im nächsten Jahr will Elena ihre Umzugskartons packen und die Vergangenheit hinter sich lassen. "Ich brauche auch einen Tapetenwechsel", gesteht sie mit nachdenklicher Miene. Kein Wunder: In ihrer Wohnung kann sie den Erinnerungen an glücklichere Tage mit Mike nicht entkommen. Es wird Zeit für einen Neuanfang...

