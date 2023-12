Elena Uhlig & Fritz Karl: Liebeskrise nur einen Monat nach der Hochzeit?

Tatsache ist: Die beiden gehen seit der Trauung getrennte Wege. Ob sie ihren Ehemann bereits in die Flucht geschlagen hat? Da schüttelt die Schauspielerin lachend den Kopf. "Er muss das Geld wieder reinarbeiten, das wir für die Hochzeit ausgegeben haben", stellt sie klar.

Die mehrtägige Sause war ein Mega-Event: auf einem Flusskreuzfahrtschiff, mit Wahnsinnstorte, Hochzeitsplanerin, Feuerwerk und und und … "Wir haben es so krachen lassen, wir sind so pleite. Am Anfang haben wir noch die Kosten beisammengehalten, irgendwann fängt es an zu fliegen. Weißt du, dann kommt so eine Frage: 'Nehmen wir jetzt noch das Cocktail-Paket zum Essen dazu?' Was kostet die Torte? Ach, die wird doppelt so teuer – egal. Und dann ist es irgendwann wurscht", erzählt Elena.

Jetzt müssen beide richtig ranklotzen. Sogar die Flitterwochen sind erst einmal verschoben. Es sei denn, Elena und Fritz entscheiden sich spontan, mit ihren vier Kindern zu verreisen. Bei diesem Paar ist eben alles zu jederzeit möglich. Aber um ihr Glück müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie schweben immer noch auf Wolke 7 …

