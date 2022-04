Ohnehin gewährt die junge Deutsch-Türkin auf Instagram kaum private Einblicke in ihr Liebesleben. Dafür spricht ihre Musik Bände. In ihrem Song "Nur mir" verarbeitete Elif Demirezer die toxische Beziehung und die harte Trennung von ihrem letzten Freund. Später gestand sie offen und ehrlich, dass jener Mann sie während der Beziehung als "sein Besitz" betrachtet und ohne Zutun an ihrer Musik mitverdient habe. Nach der Trennung von ihrem Freund verfiel Elif in eine schwere Depression. Erst eine Therapie half ihr zurück ins Leben: "Das Selbstbewusstsein ist wieder da. Ich bin jetzt die Frau, die ich immer sein wollte. Ich musste wohl erst mal durch die Scheiße gehen", erzählte sie 2020 im Interview mit dem "Spiegel".