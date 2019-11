Mit seinen romantischen Songs wie „Keinen Zentimeter“ oder „Gewinner“ dichtet und singt sich Clueso seit der Jahrtausendwende in die Herzen seiner weiblichen Anhängerschaft. Seine Songs erwecken den Eindruck von immerwährenden turbulenten Liebesgeschichten im Leben des Erfurters. Doch woher holt sich der poetische Sänger die Inspiration für seine Texte? Während seine Künstlerkollegen die Frauenwelt um den Verstand bringen, präsentiert sich Clueso als zufriedener Dauer-Single. Warum der umschwärmte Musiker mit Ende 30 noch immer Solo ist, hat er mittlerweile verraten. Die guten Nachrichten sind, dass noch immer die Chance besteht das Herz des süßen Sängers zu erobern.

Mit seinen blauen Augen lässt Clueso alias Thomas Hübner Frauenherzen höherschlagen Foto: Getty Images

Aus Thomas Hübner wird der Frauenschwarm Clueso

Heute hat Clueso über eine Millionen Platten verkauft, mehrfach Platin und Gold abgestaubt und auch die Frauenwelt liegt dem gutaussehnden Enddreißiger zu Füßen, doch dahin war es ein weiter Weg. Geboren wird Clueso, der mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt, noch vor der Wende im ostdeutschen Erfurt. Ob ein mangelhafter Hauptschulabschluss oder seine geschmissene Friseurlehre, lange lief es nicht so rund im Leben des Thüringers. Mit dem "Erfurt Projekt 1996" gerät Cluesos Karriere Mitte der 90er Jahre ins Rollen. Kaum zu glauben, dass der heute so poetische Pop-Sänger seine Anfänge im derben Hip-Hop hatte.

2001 produziert Clueso unter dem Titel "Text und Ton" sein erstes Album, seither hat sich viel getan. Er tingelte als "Botschafter für ein junges, lebendiges Deutschland" durch die Welt, spielte in Europa und Australien, leitete Workshops und verarbeitete die Eindrücke 2006 auf seinem Album "Weit Weg". Heute ist der Erfurter wieder sesshaft geworden und schreibt vorwiegend romantische Liebeslieder. Selten spricht der Musiker über die Liebe und sein Privatleben, so steht nach wie vor die Frage im Raum, ob Clueso von einer bestimmten Frau inspiriert wird.

Clueso: Sesshaft in Erfurt

Während seine bekannten Kollegen in die Welt rauszogen, heute in den internationalen Metropolen leben - zumindest aber in Berlin oder Hamburg zu Hause sind - ist Clueso einfach dort sesshaft geblieben, wo er immer war. Nach einem kurzen Intermezzo in Köln, lebt der Popsänger heute wieder in seiner Heimatstadt Erfurt, die er als seinen Ankerpunkt beschreibt. „Die Altstadt, die Ruhe, die Leute“ schwärmt der tief verwurzelte Enddreißiger, und ergänzt „Erfurt ist einfach mein Zuhause“. Am meisten mag er sein soziales Umfeld, das direkt vor der Tür wartet. So wohnt auch sein Bruder Martin, der ebenfalls als Musiker tätig ist, direkt gegenüber seiner schicken Eigentumswohnung.

Eine Freundin hat es bislang noch nicht in sein kleines Erfurter Reich geschafft. Vielleicht ist seine Heimatverbundenheit auch der Grund dafür, dass Clueso noch immer als Single durch die Welt zieht. Ob bei seinen zahlreichen Auftritten oder beim Reisen in der Stadt der Liebe, auf -Bildern ist der gutaussehende Erfurter immerzu solo oder mit seiner Band unterwegs.

Hat Clueso eine Freundin oder ist er Single?

Seit Jahren hält der Musiker sein Privatleben gekonnt unter Verschluss. Insbesondere die Themen Liebe, Freundin oder Partnerschaft haben Seltenheitswert bei Interviews. Längst hat der Dauersingle verraten, dass er keine Lust auf ein konventionelles Leben mit Frau, Kind und Haus im Grünen hat. Dabei liegt es nicht an der mangelnden Auswahl, denn mit seiner zarten Stimme und den poetischen Texten lässt der erfolgreiche deutsche Popkünstler bereits seit seinem Durchbruch die Frauenherzen höherschlagen. Einzig 2015 brodelte die Gerüchteküche, als Clueso schmusend und flirtend mit dem "Sturm der Liebe"-Star Susan Hoecke auf einem Udo-Lindenberg-Konzert in Berlin entdeckt wurde. Ähnliche Urlaubsbilder aus Italien sprachen kurze Zeit später tausend Worte. Doch mittlerweile scheinen die beiden Turteltauben wieder getrennte Wege zu gehen.

Trotz seiner Enthaltsamkeit schließt Clueso heute nicht aus, dass er eines Tages sein Herz verlieren könnte. Gegenüber „Super Illu“ verrät der Sänger: „Wenn mir Sachen zu angekommen wirken, dann treibt mich das eher weg. Das heißt nicht, dass ich niemals ankommen möchte. Aber das darf nicht im klassischen Sinne sein. Es muss anders, besonders sein. Was genau das ist, kann ich nicht sagen. Ich bin also noch auf der Suche.“ Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch der begehrte Popmusiker eines Tages findet, wonach er sucht.

Clueso: Freundin ja, Reihenhaus nein!

Seine eigene Familie hat Clueso längst gefunden. Doch nicht im klassischen Sinne, denn die bürgerliche Reihenhaus-Situation lehnt der Erfurter auch mit Ende 30 vehement ab. „Ich habe keine Lust auf die klassische Reihenhaus-Situation. Für mich müsste etwas kommen, das anders aussieht, auch wenn ich noch nicht weiß wie. Ich habe es nicht ganz so eilig wie andere.“ Dafür begleitet den Sänger seine knapp 70-Mann-starke Band-Familie auf seinen Touren durch die Republik. Wer weiß, ob der Musiker sein Herz still und heimlich längst verschenkt hat.

