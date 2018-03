Ella Endlich: Peinliches DSDS-Drama

Arme Ella Endlich! Nach jeder „Deutschland sucht den Superstar“-Ausstrahlung muss die 33-Jährige sich der harten Kritik ihrer Zuschauer stellen.

Viele halten sie für selbstherrlich, ungerecht und kalt. Sie sei total fehl am Platz und würde selbst gute Kandidaten mit den eigenartigsten Begründungen ablehnen. Auch ihre regelmäßigen Tränenausbrüche halten viele Zuschauer für unehrlich und aufgesetzt.

Ella Endlich: Überraschende DSDS-Beichte!

Jury-Kollege Dieter Bohlen scheint sich an dem Geheule ebenfalls zu stören. Beim Abstimmen für den Recall ruft er sogar „Die zählt nicht!“, als Ella Nein sagen will. Doch warum tut sich die Jurorin dieses wöchentliche Drama an?

Ihre Fast-Stiefmutter Carmen Nebel scheint großen Wert darauf zu legen, dass die Sängerin neue Wege geht. Vielleicht hoffte sie sogar , dass Ella Erfahrungen sammeln und ihre Nachfolgerin beim ZDF werden könnte. Dieser Plan scheint nicht aufzugehen...