Ella Endlich: Kurzbiografie

Ella Endlich kam am 18. Juni 1984 als Jacqueline Zebisch in Weimar zur Welt. Sie ist die Tochter des Komponisten Norbert Endlich und entdeckte schon in jungen Jahren ihre Liebe zur Musik. 1989 zog die kleine Familie nach Berlin. Dort ergaben sich plötzlich tolle Möglichkeiten für Ella! Im Alter von 10 Jahren stand sie zum ersten Mal hinter dem Mikrofon und wurde anschließend als Backgroundsängerin für die ZDF-Hitparade engagiert. Doch Ella war nicht immer Ella! In den 90er Jahren hatte sie noch den Künstlernamen Junia und sang songs wie „My Guy“ und „It’s Funny“. Um das richtige Fundament für ihre Karriere zu haben, absolvierte sie eine Musical-Ausbildung und lernte dann sogar Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie. Dort erhielt sie 2005 ihr Diplom.

Erfolge als Sängerin

Ella Endlich arbeitete anschließend nicht nur als Theater-, sondern auch als Musicaldarstellerin. Sie war in Stücken wie „Grease“, „Moulin Rouge“ und „Das Phantom der Oper“ zu sehen. Trotzdem träumte sie davon, wieder in den Charts vertreten zu sein. 2009 landete sie unter dem Namen Ella Endlich einen absoluten Hit. "Küss Mich, Halt Mich, Lieb Mich" schaffte es bis auf Platz 12 der deutschen Single-Charts und bescherte der Sängerin eine Goldene Schallplatte. Ein Jahr später erschien ihr erstes Album. Mit ihrem Song "Adrenalin" nahm sie außerdem am Vorentscheid des Eurovision Song Contest teil.

Ella Endlich ist Single

Ella Endlich hatte viele Jahre lang einen Freund, den sie aus der Öffentlichkeit fernhielt. Seit Anfang 2018 ist die hübsche Sängerin aber wieder solo unterwegs. Ihre Beziehung ging leider in die Brüche. Nun nimmt sie sich eine Pause von der Männerwelt und genießt ihre Zeit als Single-Frau. Sollte sie sich aber doch irgendwann wieder nach einem Partner sehnen, weiß Ella bereits, worauf sie bei dem anderen Geschlecht achtet: Humor! Die Optik spielt für sie keine große Rolle, wie sie einst verriet.