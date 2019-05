Reddit this

Ella Endlich ist frisch verliebt und offen für den nächsten Schritt! Gut möglich, dass Freund Marius in der Show um ihre Hand anhält!

Kribbeln im Bauch bei . So hieß nicht nur der Song, zu dem die „Let’s Dance“-Kandidatin bei der letzten Show einen Wiener Walzer hinlegte. Es beschreibt auch perfekt, was die Sängerin gerade fühlt! Denn im Publikum saß diesmal jemand ganz Besonderes und feuerte sie an.

Der Glückliche, in dessen Arme es die 34-Jährige während jeder Tanz-Pause zog, ist Marius Darschin. Mit ihm scheint es die Sängerin richtig ernst zu meinen. Für den gebürtigen Aachener hat Ella ihre Single-Phase endlich auf Eis gelegt – und sie stellt den neuen Mann ihres Herzens auch prompt der Öffentlichkeit vor.

Ella Endlich: Heiratet sie jetzt Freund Marius?

Das überrascht, denn die sechsjährige Beziehung mit ihrem Ex-Partner, die Anfang 2018 in die Brüche ging, hielt Ella Endlich immer ganz privat. Es gab keine gemeinsamen Auftritte, keine Fotos – noch nicht einmal den Namen ihres damaligen Lebensgefährten gab sie bekannt! Bei Marius wirft sie jetzt jegliche Vorsicht über Bord – ein Hinweis auf das rasante Tempo, mit dem sich die Beziehung der beiden entwickelt? Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Ella offen für den nächsten Schritt wäre. „Ich möchte gerne heiraten und Kinder bekommen“, verriet sie bereits. Ob sie in Marius endlich den Richtigen dafür gefunden hat?

"Let's Dance"-Ella Endlich: Süße Liebesüberraschung

Fest steht: Das Finale am 14. Juni könnte für die „Let’s Dance“-Favoritin ein ganz besonderer Abend werden. Vielleicht wird Ella dabei ja nicht nur den Pokal mit nach Hause nehmen – sondern auch einen Ring am Finger. Es wird gemunkelt, dass ihr Traummann die große Bühne an diesem Abend für einen ganz romantischen Antrag nutzen wird…