Ella Endlich: Beauty-Trick! Milchreis gegen trockene Haut

Welches Ritual hilft dir, Kraft zu tanken?

Ella Endlich: Ab in die Badewanne oder in die Sauna. Ich genieße die Ruhe und jetzt in der Winterzeit die mollige Wärme.

Wie viel Wert auf Pflege sollte deiner Meinung nach ein Mann legen?

Ella Endlich: Ich denke, dass jeder Mann seine Möglichkeiten hat, sich gut zu pflegen, ohne es zu übertreiben. Ein guter Haarschnitt, da fängt es für mich an.

Was bedeutet das Trend-Thema Selflove für dich?

Ella Endlich: Self-Love ist für mich kein Trend-Thema. Es ist zeitlos und wird von Generation zu Generation neu definiert und erobert. Für mich persönlich ist es ein Lebensthema geworden, welches auch immer in meinen Texten mitschwingt.

Was tust du für Nachhaltigkeit in deinem Alltag?

Ella Endlich: Immer mehr. Ich entdecke so tolle neue Ideen, die es einem leichter machen, nachhaltiger zu leben. Ein ganz großes Gebiet ist hier, wie ich heute mit meinen Klamotten und Bühnenoutfits umgehe. Früher habe ich geglaubt, immer neue Fummel zu brauchen, heute setze ich auf nachhaltige Stoffe und Maßanfertigung, nachhaltige Labels oder Second-Hand-Ware. Auch bei meiner Hautpflege bin ich mittlerweile auf Naturkosmetik umgestiegen.