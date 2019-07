Ella Endlich: Zuckersüße News! Sie lässt die Bombe platzen!

Reddit this

Erst vor einigen Wochen war Ella Endlich noch dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance übers Tanzparkett fegte. Während sich jedoch andere nach dieser aufregenden Zeit eine Pause gönnen, gibt Ella schon jetzt wieder alles...

Motsi Mabuse: Sie zeigt ihren Babybauch!

Ella Endlich ist aus dem TV nicht wegzudenken

Erst bei " ", dann bei "Let's Dance"! Obwohl eigentlich durch ihre Gesangskünste bekannt wurde, konnte sich die in den vergangenen Jahren zu einer waschechten Größe im deutschen entwickeln. Ihre Musik ließ die Sängerin dadurch jedoch nicht außer Acht. Dies zeigt nun zumindest die jüngste der Blondine.

Ella Endlich feiert Comeback

Am vergangen Samstag hatten alle Ella Endlich Frans allen Grund zur Freude. Die Sängerin feierte nämlich beim "radio B2 Schlagerhammer" ihr Bühnen-Comeback und ließ dadurch die Herzen der Besucher höher schlagen. Ella berichtete gegenüber "Promiflash": "Da musste ich mich erst mal wieder reinfinden." Was für süße Neuigkeiten! Ob Ella in der nächsten Zeit wieder öfters auf der Musik-Bühne zu sehen ist? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Auch in der Liebe hat Ella Endlich momentan jeden Grund zur Freude: