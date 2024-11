Elon Musk & Donald Trump: Bye Bye Bromance! Warum es jetzt schön bröckelt

Donald Trump (78) und Elon Musk (53) gelten als ein Herz und eine Seele. Seit dem Wahlkampf hat sich eine Freundschaft zwischen dem US-Präsidenten und dem Unternehmer entwickelt: Musk machte Werbung für Trump, was ihn Millionen von Dollar kostete, was sich aber nach dessen Sieg sofort auszahlte: Die Tesla-Aktien stiegen rasant und mit ihnen Musks Vermögen. Inzwischen treffen sich die zwei Männer, um Sport-Events zu schauen und werden in Zukunft sogar miteinander arbeiten. Doch jetzt gibt es offenbar Risse in der "Bromance": Wie das Nachrichtenportal "Axios" schreibt, soll es zwischen Musk und Boris Epshteyn, einem der engsten Berater von Trump, kürzlich "heftig geknallt" haben. Steht ihre Freundschaft nun auf der Kippe?