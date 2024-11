Donald Trump demütigt Ivanka Trump wegen eines anderen Mannes!

Donald Trump (78) ist für seinen distanzierten Umgang mit Familienmitgliedern in der Öffentlichkeit bekannt. Auch bei seiner Siegesfeier nach der US-Wahl 2024 kam es zu einem ungewöhnlichen Moment, bei dem Tochter Ivanka Trump (43) in eine unangenehme Situation geriet. Die Szene, festgehalten in einem YouTube-Video, sorgt für Diskussionen.