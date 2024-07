Eloy de Jong: Emotionale Botschaft nach Ralf Schumachers Coming-out

"Als ich mich zu meiner Liebe für den damaligen 'Boyzone'-Sänger Stephen Gately bekannt habe, war das eine Befreiung für mich. Daher kann ich Ralf Schumacher gut verstehen. Ich fände es schön, wenn es irgendwann wirklich völlig egal ist, wen man warum liebt", sagt Eloy im Gespräch mit "Bild".

Der 51-Jährige, der als einer der Mitglieder der Boyband Caught in the Act in den 1990er Jahren bekannt wurde, musste während dieser Zeit den Mädchenschwarm spielen und in der Öffentlichkeit nicht zu seiner Homosexualität stehen. Er lebte in ständiger Angst davor, dass sein Geheimnis jederzeit auffliegen könnte. Doch Eloy weiß auch, dass es oft gar nicht mal so einfach ist, sich zu outen. "Es fehlt an positiven Vorbildern, an denen man sich orientieren und ausrichten kann. An Menschen, die sich trauen, denen es egal ist, was andere sagen. Mit Stephen war ich damals der erste Boyband-Junge, in England hat sich im letzten Jahr ein Profifußballer geoutet und jetzt gibt es den ersten Formel-1-Fahrer. Das brauchen wir", ist er überzeugt.