Caught in the Act

So sehen die süßen Band-Mitglieder heute aus!

Wer in den 90er Jahren aufwuchs, der wird sich noch lebhaft an die vier schnuckeligen Jungs von „Caught in the Act“ erinnern. Ganze 23 Mal zierten die hübschen Köpfe von Eloy de Jong, Benjamin Boyce, Bastiaan Ragas und Lee Baxter damals das Bravo-Cover. Doch seht selbst, wie stark sich die Teenie-Idole der 90er heute verändert haben.