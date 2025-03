Elton: Nach über 10 Jahren – das nächste TV-Aus für den Star!

In einem Jahrzehnt "Wer weiß denn sowas?" gab es so einige Highlights. "Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen und gemeinsam mit den Kandidaten und Zuschauern gelacht, gestaunt und gerätselt", erinnert sich Elton an die Zeit. Besonders die enge Zusammenarbeit mit seinen Kollegen wird er vermissen. "Wir sind zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen", schwärmt er über seine Zeit mit Kai Pflaume (57) und Bernhard Hoëcker (54).

Sein Engagement und Humor haben die Show entscheidend geprägt. Das sieht auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl so: "Elton hat der Show mit viel Charme, Witz und Herz einen einzigartigen Charakter verliehen und damit unzählige unvergessliche Momente geschaffen."