ESC 2025: Dieser "The Voice"-Star und 23 weitere Acts sind dabei!

Am 17. Mai ist es wieder so weit, der Eurovision Song Contest geht in die nächste Runde! Ausgetragen wird der Contest dieses Jahr in Basel, da sich 2024 der Schweizer Nemo mit seinem Song "The Code" den Sieg sicherte. Während einige Länder wie Luxemburg und Österreich bereits eine:n Kandidat:in auswählten, beginnt hierzulande erst am 14. Februar der Vorentscheid darüber, wer Deutschland vertreten darf.