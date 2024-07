Elton: Nach Rauswurf - Raab produziert neue Samstagabend-Show!

Wie der Sender in einer Pressemitteilung verkündet, wird Elton eine neue Samstagabend-Show moderieren! In der Spielshow, die von Raab-Entertainment produziert wird, werden 12 Prominente in insgesamt sechs Shows in extra für die Show konzipierten Spielen gegeneinander antreten. Dabei reichen die Challenges von Geschicklichkeitsspielen über Kopfarbeit, bis hin zu sportlichen Herausforderungen. Die 12 Spieler:innen verbindet außerdem immer eine besondere Gemeinsamkeit wie z. B. ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft, im Spiel kämpfen sie allerdings trotzdem gegeneinander. Im Finale treten die besten Drei dann gegeneinander an und der oder die Sieger:in bekommt am Ende des Abends ein Preisgeld von 100.000 Euro.

"Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben! Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen! Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch - ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren", freut sich Elton. Kommentiert wird "Eltons 12" von Frank "Buschi" Buschmann.