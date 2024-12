"Eltons 12": Twenty4tim verletzt sich bei neuer Raab-Show

Es sollte eigentlich ein besonderer Abend werden, als die neue RTL-Show "Eltons 12" ihre Premiere am 30. November feierte. Anders als der Name vermuten lässt, stammt die Idee dazu nicht von Moderator Elton (53), sondern von TV-Legende Stefan Raab (58). Das Konzept der Show ist einfach: Zwölf Promis treten gegeneinander an, um ein Preisgeld von satten 100.000 Euro zu gewinnen.

Unter den Teilnehmern war auch Influencer und Sänger Twenty4tim (24). Im Spiel "Leitern" musste er gegen Reality-Star Stella Stegmann (27) antreten. Die Aufgabe bestand darin, über einen Balkon zu klettern und zu balancieren, bevor die Teilnehmer in die Tiefe stürzen mussten. Dabei kam es zu einem unschönen Vorfall.