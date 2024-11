Stefan Raab: Enthüllung über Verhandlungen – RTL-Chef plaudert kuriose Details aus

Inzwischen ist bekannt, dass Stefan Raab einen Vertrag über fünf Jahre mit RTL abgeschlossen hat. Über die gemunkelten 90 Millionen Euro äußert sich Schmitter zurückhaltend: "Wir kommentieren keine Zahlen. Das Geld fließt an die Raab Entertainment GmbH für Produktionen mit Stefan." Sicher ist jedoch, dass Raab mit neuen Formaten auf RTL+ und im Fernsehen präsent sein wird.

Schon am 21. Dezember gibt es das erste große Highlight: In einer neuen Samstagabendshow tritt Raab gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig unter dem Titel "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" an. Fans können sich also auf jede Menge Unterhaltung freuen.