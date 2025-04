Emilio Sakraya: Liebes-Aus! Datet er jetzt diesen internationalen Mega-Star?

Liebes-Aus bei Schauspieler Emilio Sakraya (28) und der Moderatorin Jenny Augusta (30)? Nachdem der 28-Jährige am Wochenende in inniger Umarmung mit einer anderen Frau gesichtet wurde, kamen in den sozialen Medien so einige Trennungs- und Fremdgeh-Gerüchte auf. Wie vor wenigen Stunden dann bekannt wurde, geht das einstige Traumpaar tatsächlich eigene Wege - und das bereits seit Monaten. Auf Anfrage von Bild bestätigt Jennys Management so: „Ja, die beiden haben sich bereits vor einiger Zeit getrennt.“