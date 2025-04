"Emily in Paris": Camille Razat verlässt die Serie - "Wirklich wundervolle Erfahrung"

Unter dem emotionalen Post sammelten sich schnell tausende Kommentare – auch viele Co-Stars nutzten die Gelegenheit, sich bei Camille Razat zu bedanken und Abschied zu nehmen: "Ich liebe dich, Schwester. Es war eine wilde Reise und ein absolutes Vergnügen. Du bist ein Rockstar. Ich bin so stolz auf dich", schrieb Lily Collins (36). Auch Lucas Bravo (37) nannte sie "meine Schwester", und Bruno Gouery (Luc) fügte hinzu: "Wir werden dich vermissen."

Weitere liebevolle Abschiedsworte kamen von Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy). Auch Lucien Laviscount (Alfie Peterson) teilte eine herzliche Nachricht: "Vom ersten Tag an warst du meine Begleiterin in dieser Show." Der Brite schwärmte: "Deine Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen, dein schwarzer Humor, deine unerschütterliche Fähigkeit, dir selbst treu zu bleiben, auch wenn dich alles in eine andere Richtung drängt. Du bist etwas Besonderes, Camille, und ich fühle mich absolut geehrt, dass ich in den letzten Staffeln mit dir tanzen durfte. Strahle weiter. Ich werde es vermissen, mit dir zu lachen. Ich feuere dich bei allem an, was du tust."