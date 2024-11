Emily in Paris oder Rom? In diesen 5 Städten würden wir sie gerne sehen

Eine schöne Altbauwohnung im Prenzlauer Berg mit einem kleinen Café direkt an der Straßenecke mit dem besten Matcha-Latte des Bezirks - klingt perfekt für Emily. Arbeiten tut sie in einem PR-Büro in Friedrichshain und besucht in ihrer Mittagspause gerne ihr veganes Lieblingsrestaurant oder die nächste Dönerbude um die Ecke. Techno-Clubs sind nicht so ihr Ding, sie besucht lieber schicke Bars in ihren liebsten Bezirken. Ihre größte Herausforderung: Dating. Denn für eine hoffnungslose Romantikerin wie Emily scheint es in Berlin unmöglich eine ernsthafte Beziehung zu finden. Immerhin sollte sie dort mit der Sprache kein Problem haben. Deutsch ist in Berlin sowieso out.