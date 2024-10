Netflix-Serie: Muss "Emily in Paris" bald ohne Gabriel auskommen?

Lucas Bravo (36), bekannt als Gabriel in der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris", hat in einem Interview mit dem französischen Magazin "Le Figaro" Zweifel an seiner weiteren Teilnahme an der Serie geäußert.

Der Schauspieler, der die Rolle von Emilys charmantem Nachbarn und On-Off-Liebesinteresse verkörpert, fragt sich demnach, ob die Serie seinen kreativen Ansprüchen noch gerecht wird und kritisierte überraschend offen, dass die Story auf „veralteten Ideen“ basiere.