Emotionales Statement von Mike Tyson: "Wäre fast im Juni gestorben"

Für Fans des legendären Boxers Mike Tyson (58) war es ein echtes Highlight, ihren Lieblingskämpfer noch einmal im Ring zu sehen. Zugleich war es aber auch ein bitteres Erlebnis, als dieser gegen seinen Kontrahenten Jake Paul (27) gnadenlos verloren hat. Doch der 58-Jährige sieht die Niederlage nicht als Schande an. Im Gegenteil: "Das ist eine dieser Situationen, in denen man verloren und zugleich gewonnen hat. Ich bin dankbar für die letzte Nacht. Ich bereue es nicht, noch ein letztes Mal in den Ring gestiegen zu sein", schrieb Tyson in einem emotionalen Statement auf der Plattform X.