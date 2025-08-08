Die Sorge um Thommy Schmelz (54) war und ist immer noch groß. Der "Goodbye Deutschland"-Star lag wochenlang auf der Intensivstation auf Mallorca. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Der Grund: Ein Pilzbefall auf seiner Lunge. Zwei verschiedene Pilze zersetzten das Gewebe der Lunge. Voller Angst und Panik meldete sich seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz (57) bei der Öffentlichkeit. Gegenüber RTL erklärte sie verzweifelt, dass Thommy die Medikamente gegen den Pilzbefall nur "in geringen Dosen" bekommen könne, da er zu schwach sei. Die Tabletten seien "so aggressiv, dass sie schon bei gesunden Menschen verschiedene Organe schädigen können". Außerdem habe ein Pilz bereits ein Loch ins Lungengewebe gefressen. Es sei ein Wettlauf mit der Zeit, "weil die Gefahr, dass dieser Pilz ein Blutgefäß trifft, ist natürlich sehr groß und dann kann leider niemand mehr dem Thommy helfen, weil er dann verbluten würde".